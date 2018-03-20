ГИБДД ищет водителя, сбившего пенсионерку в Челябинске

60-летняя пенсионерка переходила проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый свет, и ее сбила машина. Водитель не стал помогать пострадавшей и скрылся с места аварии.

ДТП произошло 19 марта в 8 часов утра на ул. Румянцева возле дома № 23 — неподалеку от перекрестка с ул. Мира. Пострадавшая не смогла запомнить ни марку, ни госномер автомобиля.

— Ее доставили в больницу с серьезными травмами. Сейчас идет розыск водителя, сбившего женщину, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск в отделении пропаганды ГИБДД Челябинска.