ДТП в Ивьевском районе: погибла женщина, четверо детей госпитализированы
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20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Ивьевском районе погибла
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Женщина была за рулем автомобиля «Киа Рио». Элементами кузова были зажаты двое детей: мальчик 2007 года рождения и девочка 2005 года рождения. Всего в автомобиле находилось четверо детей, двое из них — девочки 2005 года рождения — покинули аварийную машину самостоятельно до прибытия подразделений МЧС.
Спасатели деблокировали детей и погибшую женщину. Все дети с травмами различной степени тяжести госпитализированы.
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