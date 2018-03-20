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08:29 (мск), источник: БЕЛТА

ДТП в Ивьевском районе: погибла женщина, четверо детей госпитализированы

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Юратишки-Бакшты в Ивьевском районе поступило в МЧС 19 марта в 16.08.

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Ивьевском районе погибла женщина-водитель, четверо детей госпитализированы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

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Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Юратишки-Бакшты в Ивьевском районе поступило в МЧС 19 марта в 16.08.

Женщина была за рулем автомобиля «Киа Рио». Элементами кузова были зажаты двое детей: мальчик 2007 года рождения и девочка 2005 года рождения. Всего в автомобиле находилось четверо детей, двое из них — девочки 2005 года рождения — покинули аварийную машину самостоятельно до прибытия подразделений МЧС.

Спасатели деблокировали детей и погибшую женщину. Все дети с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

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