Молодая женщина бросилась под поезд в Ташкентском метро
К счастью, она осталась жива, в настоящее время оперативники расследуют все обстоятельства случившегося.
К счастью, она осталась жива, в настоящее время оперативники расследуют все обстоятельства случившегося.
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. ЧП произошло на станции метро «Беруни» линии Ташкентского метрополитена.
Женщина решила свести счеты с жизнью и бросилась на рельсы в момент, когда на станцию выезжал состав.
Как сообщает UzNews.uz со ссылкой на данные ГУВД столицы, женщина упала между рельсами. Сотрудники службы охраны метрополитена подняли пострадавшую на платформу и оказали ей первую медицинскую помощь.
Сообщается, что на вид женщине 30−35 лет. Однако ее личность сотрудники органов внутренних дел пока не смогли установить, поскольку она отказывается говорить и рассказывать о случившемся. Известно также, что она была в халате и тапочках.
В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
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