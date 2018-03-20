Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мэй опозорила нацию»: Британия осознала промах с Россией
«Контрольный в голову»: Путин одной фразой осадил Киев - эксперт
Рудковская и Плющенко жестко наказывают 5-летнего сына за непослушание
Стало известно об обнаружении 1,5 млн ложных избирателей
«Сама весна»: Наталья Водянова примерила солнечный образ
Путин высказался о деле Скрипаля В Великобритании было совершено покушение на экс-разведчика Серея Скрипаля и его дочь
Попытки поставить РФ на место привели США к краху — профессор США
В семье Скрипаля назвали свою версию отравления
Финны обратились к РФ с ценным предложением по Крыму
Лондон сдает позиции: новый поворот дела Скрипаля
СМИ: Жириновский рассказал, что будет с Путиным после 2024 года
Немецкие СМИ предсказали что ждёт РФ после выборов
Леди в красном: Лариса Долина примерила блестящее платье
Нюшу в ультракоротких шортах сравнили с хищницей
Молоко утконоса убивает супермикробы
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачем
В киевской многоэтажке из вентиляции достали енота
Появятся ли в России платные лифты?
Фоторепортажи
20Умер народный артист Олег Табаков
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
08:23 (мск), источник: Sputnik

Молодая женщина бросилась под поезд в Ташкентском метро

К счастью, она осталась жива, в настоящее время оперативники расследуют все обстоятельства случившегося.

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. ЧП произошло на станции метро «Беруни» линии Ташкентского метрополитена.

Читайте также
В Узбекистане автомобиль врезался в автобусную остановку, есть погибшие

Женщина решила свести счеты с жизнью и бросилась на рельсы в момент, когда на станцию выезжал состав.

Как сообщает UzNews.uz со ссылкой на данные ГУВД столицы, женщина упала между рельсами. Сотрудники службы охраны метрополитена подняли пострадавшую на платформу и оказали ей первую медицинскую помощь.

Сообщается, что на вид женщине 30−35 лет. Однако ее личность сотрудники органов внутренних дел пока не смогли установить, поскольку она отказывается говорить и рассказывать о случившемся. Известно также, что она была в халате и тапочках.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Хокимият Каттакургана не отправлял погибшую учительницу на уборку дороги
Самаркандский вояж Мирзиёева: соя, текстиль и трагедия на дороге
Россия помешала Совбезу ООН обсудить права человека в Сирии
Названа самая полезная разновидность голодания
Зачем принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман приехал в США
Макаревич не намерен извиняться за слова о "злобных" россиянах
В Верховной Раде покажут «шокирующее» видео с участием Савченко
Полиция не считает беспилотный Uber виновным в смертельном ДТП
СМИ: Дональд Трамп-младший изменял жене с певицей
Спорт
Со сборной Бразилии тренировались игроки «Спартака» В сборную Бразилии вызван Луис Адриано? Нет, Тите пригласил других игроков «Спартака»!
Авто
Немцы сделали очень быструю «Волгу» ГАЗ-21 (и теперь продают) Немецкая компания eTower GmbH, которая находится неподалёку от Ганновера, выставила на продажу необычную «Волгу»
Hi-Tech
Взрывной интернет: в России разработали новый материал для сверхскоростной передачи данных Карбид кремния поможет квантовым линиям связи.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Александр Ширвиндт рассказал подробности о состоянии артиста
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
У петербуржцев из кранов потек бензин
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Меган Маркл, Ольга Бузова: звезды, которым хакеры испортили жизнь Некоторые популярные личности на скандалах с похищением личной информации и фотографий сделали себе имя
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь