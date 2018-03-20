Молодая женщина бросилась под поезд в Ташкентском метро

Женщина решила свести счеты с жизнью и бросилась на рельсы в момент, когда на станцию выезжал состав.

Как сообщает UzNews.uz со ссылкой на данные ГУВД столицы, женщина упала между рельсами. Сотрудники службы охраны метрополитена подняли пострадавшую на платформу и оказали ей первую медицинскую помощь.

Сообщается, что на вид женщине 30−35 лет. Однако ее личность сотрудники органов внутренних дел пока не смогли установить, поскольку она отказывается говорить и рассказывать о случившемся. Известно также, что она была в халате и тапочках.