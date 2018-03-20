Драку маршрутчиков в Челябинске сняли на видео
Двое водителей устроили потасовку на Комсомольской площади.
Двое водителей устроили потасовку на Комсомольской площади.
Водители маршрутных такси устроили разборки прямо на остановке. Судя по всему, они не поделили дорогу, и у одного из них не выдержали нервы. А очевидцы сняли происходящее на телефон.
История случилась на днях в Челябинске на Комсомольской площади.
— Маршрутчику восточной внешности расквасили нос. Потом вмешалась полиция. Насколько я знаю, обошлось без тяжких травм, кроме разбитого носа, — написал автор видео на Rutube.
Пока водители дрались, к остановке подоспел инспектор ДПС. Он вместе с очевидцами остановил потасовку, и сейчас в произошедшем разбирается полиция.
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