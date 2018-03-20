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08:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Драку маршрутчиков в Челябинске сняли на видео

Двое водителей устроили потасовку на Комсомольской площади.

Водители маршрутных такси устроили разборки прямо на остановке. Судя по всему, они не поделили дорогу, и у одного из них не выдержали нервы. А очевидцы сняли происходящее на телефон.

История случилась на днях в Челябинске на Комсомольской площади.

— Маршрутчику восточной внешности расквасили нос. Потом вмешалась полиция. Насколько я знаю, обошлось без тяжких травм, кроме разбитого носа, — написал автор видео на Rutube.

Пока водители дрались, к остановке подоспел инспектор ДПС. Он вместе с очевидцами остановил потасовку, и сейчас в произошедшем разбирается полиция.

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