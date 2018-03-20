Драку маршрутчиков в Челябинске сняли на видео

Водители маршрутных такси устроили разборки прямо на остановке. Судя по всему, они не поделили дорогу, и у одного из них не выдержали нервы. А очевидцы сняли происходящее на телефон.

История случилась на днях в Челябинске на Комсомольской площади.

— Маршрутчику восточной внешности расквасили нос. Потом вмешалась полиция. Насколько я знаю, обошлось без тяжких травм, кроме разбитого носа, — написал автор видео на Rutube.