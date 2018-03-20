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08:46 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми горел военкомат

Возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

20 марта утром загорелось здание военного комиссариата Индустриального района по ул. Стахановской, 51. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

— Возгорание ликвидировано в 8.45. Пострадавших нет, сообщили нам в пресс-службе краевого МЧС.

Причины пожара устанавливаются.

Отметим, что в Прикамье с 1 апреля начинается призывная кампания.

Напомним, что в ночь на 19 марта страшный пожар произошел в жилом доме по ул. Чкалова в селе Карагай. До приезда пожарных подразделений двое жильцов дома сумели самостоятельно выбраться на улицу. 58-летнюю женщину огнеборцы обнаружили без признаков жизни. 80-летнюю пенсионерку эвакуировали и передали врачам «Скорой помощи». Пожилая женщина была доставлена в реанимацию районной больницы.

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