В Перми горел военкомат
Возгорание ликвидировано, пострадавших нет.
Возгорание ликвидировано, пострадавших нет.
20 марта утром загорелось здание военного комиссариата Индустриального района по ул. Стахановской, 51. На место происшествия прибыли
— Возгорание ликвидировано в 8.45. Пострадавших нет, сообщили нам в
Причины пожара устанавливаются.
Отметим, что в Прикамье с 1 апреля начинается призывная кампания.
Напомним, что в ночь на 19 марта страшный пожар произошел в жилом доме по ул. Чкалова в селе Карагай. До приезда пожарных подразделений двое жильцов дома сумели самостоятельно выбраться на улицу. 58-летнюю женщину огнеборцы обнаружили без признаков жизни. 80-летнюю пенсионерку эвакуировали и передали врачам «Скорой помощи». Пожилая женщина была доставлена в реанимацию районной больницы.
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