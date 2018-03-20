В Перми горел военкомат

— Возгорание ликвидировано в 8.45. Пострадавших нет, сообщили нам в пресс-службе краевого МЧС.

Напомним, что в ночь на 19 марта страшный пожар произошел в жилом доме по ул. Чкалова в селе Карагай. До приезда пожарных подразделений двое жильцов дома сумели самостоятельно выбраться на улицу. 58-летнюю женщину огнеборцы обнаружили без признаков жизни. 80-летнюю пенсионерку эвакуировали и передали врачам «Скорой помощи». Пожилая женщина была доставлена в реанимацию районной больницы.