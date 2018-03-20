Пьяный омич угнал иномарку и врезался на ней в два автомобиля
Мужчина заявил, что просто хотел покататься.
Мужчина заявил, что просто хотел покататься.
Накануне ночью 41-летний пьяный омич угнал автомобиль Opel с парковки у кафе на улице 25-ой Рабочей. После этого мужчина устроил два ДТП: сначала он наехал на припаркованную Audi, а потом протаранив «Geely».
Хозяин угнанной иномарки все это время сидел в кафе и не знал о случившемся.
Как рассказал правоохранителям задержанный, он просто хотел покататься, поэтому сел в открытую машину, но не справился с управлением. Сотрудники ДПС задержали
— Поврежденный автомобиль возвращен законному владельцу. Дознавателем городского отдела полиции № 6 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Кроме того, омича привлекут к ответственности за вождение в пьяном виде и без прав.
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