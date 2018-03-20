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16:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Соцсети: в Ростове-на-Дону разрушается недавно отремонтированный Переходной мост на проспекте Стачки

В социальной сети появились фотографии с остановки «Переходной мост», что расположена на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону. Недавно там был полностью реконструирован пешеходный мост над проезжей частью, который и дал название этому месту.

Обновленный путепровод радовал местных жителей недолго — на снимках видно, что он уже начал осыпаться, причем как на тротуар, так и на дорогу.

— Отремонтированный четыре месяца назад Переходной мост на проспекте Стачки вновь разрушается. Пешеходы и водители, не стойте под ним, дабы не получить куском шпаклевки по голове или по авто! Толщина куска — два-три сантиметра, — предупреждает автор фото Николай Чубриков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, ранее сообщалось, что Переходной мост отремонтируют за 11,5 миллиона рублей. Подрядчик должен был переложить опоры конструкции, заменить плиты перекрытий, установить новые перила и все покрасить. Кроме того, во время реконструкции рабочие защищали дорогу от падения элементов старого моста, растягивая специальную ткань. Работы прошли осенью 2017 года, но уже сейчас объект начал осыпаться.

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