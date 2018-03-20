Соцсети: в Ростове-на-Дону разрушается недавно отремонтированный Переходной мост на проспекте Стачки

Обновленный путепровод радовал местных жителей недолго — на снимках видно, что он уже начал осыпаться, причем как на тротуар, так и на дорогу.

— Отремонтированный четыре месяца назад Переходной мост на проспекте Стачки вновь разрушается. Пешеходы и водители, не стойте под ним, дабы не получить куском шпаклевки по голове или по авто! Толщина куска — два-три сантиметра, — предупреждает автор фото Николай Чубриков.

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