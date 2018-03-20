Соцсети: в Ростове-на-Дону разрушается недавно отремонтированный Переходной мост на проспекте Стачки
В социальной сети появились фотографии с остановки «Переходной мост», что расположена на проспекте Стачки в
В социальной сети появились фотографии с остановки «Переходной мост», что расположена на проспекте Стачки в
Обновленный путепровод радовал местных жителей недолго — на снимках видно, что он уже начал осыпаться, причем как на тротуар, так и на дорогу.
— Отремонтированный четыре месяца назад Переходной мост на проспекте Стачки вновь разрушается. Пешеходы и водители, не стойте под ним, дабы не получить куском шпаклевки по голове или по авто! Толщина куска —
Напомним, ранее сообщалось, что Переходной мост отремонтируют за 11,5 миллиона рублей. Подрядчик должен был переложить опоры конструкции, заменить плиты перекрытий, установить новые перила и все покрасить. Кроме того, во время реконструкции рабочие защищали дорогу от падения элементов старого моста, растягивая специальную ткань. Работы прошли осенью 2017 года, но уже сейчас объект начал осыпаться.
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