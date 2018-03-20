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10Луминале-2018
10:07 (мск), источник: Губерния онлайн

Предприниматель погиб по время пожара в центре Хабаровска

Предположительно, переживающий проблемы с бизнесом мужчина курил в постели.

Источник: Губерния онлайн

Жертвой пожара, который случился во вторник утром в центре Хабаровска, стал 56-летний предприниматель. Напомним, что около 9:00 в доме у остановки «Истомина» («Алмаз») на Муравьева-Амурского загорелась квартира. Дым и языки пламени было видно издалека, поэтому в службу спасения звонили не только соседи погорельца, но и прохожие, сообщает портал «Губерния».

Первым делом пожарные эвакуировали на улицу других жильцов дома. Среди них оказался знакомый погорельца — художник, который живет этажом выше. По его словам, сосед имел небольшой бизнес, связанный с электрооборудованием и энергетикой. В последнее время дела шли не лучшим образом, начались судебные тяжбы. Переживая кризис, бизнесмен злоупотреблял спиртным. Причиной пожара могло стать неосторожное курение.

Подобраться к месту ЧП пожарным было непросто. Спасатели разделились: одни пытались забраться в горящую квартиру по автолестнице, а другие — попасть внутрь через подъезд. Расчет, который планировал заехать во двор со стороны улицы Калинина, не смог этого сделать из-за шлагбаума и плотно припаркованных машин. Магистральную линию пришлось тянуть издалека, теряя время.

Когда спасатели выломали раскаленную дверь, то обнаружили в прихожей тело мужчины. Похоже, он пытался выбраться в подъезд, но не успел.

Предприниматель жил в этой квартире вместе с дочерью. Девочки во время пожара дома не было, она находилась в школе.

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