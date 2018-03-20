Предприниматель погиб по время пожара в центре Хабаровска
Предположительно, переживающий проблемы с бизнесом мужчина курил в постели.
Предположительно, переживающий проблемы с бизнесом мужчина курил в постели.
Жертвой пожара, который случился во вторник утром в центре Хабаровска, стал 56-летний предприниматель. Напомним, что около 9:00 в доме у остановки «Истомина» («Алмаз») на
Первым делом пожарные эвакуировали на улицу других жильцов дома. Среди них оказался знакомый погорельца — художник, который живет этажом выше. По его словам, сосед имел небольшой бизнес, связанный с электрооборудованием и энергетикой. В последнее время дела шли не лучшим образом, начались судебные тяжбы. Переживая кризис, бизнесмен злоупотреблял спиртным. Причиной пожара могло стать неосторожное курение.
Когда спасатели выломали раскаленную дверь, то обнаружили в прихожей тело мужчины. Похоже, он пытался выбраться в подъезд, но не успел.
Предприниматель жил в этой квартире вместе с дочерью. Девочки во время пожара дома не было, она находилась в школе.
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