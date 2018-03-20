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08:55 (мск), источник: Nakanune.ru

На Южном Урале погиб военнослужащий по контракту

На Южном Урале военнослужащего нашли мертвым. Инцидент произошел в Чебаркуле 18 марта, сообщили Накануне.RU собственные источники в танковой бригаде.

Известно, что погибший — контрактник, трагедия произошла у него дома.

Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются военные следователи.

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