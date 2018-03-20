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11:33 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре во время движения перевернулась иномарка

Авария случилась 19 марта в районе улицы Российской.

Около 22:00 напротив дома № 79/1 здесь столкнулись два автомобиля, один из которых перевернулся на ходу. У второй машины — «десятки» — повреждена задняя левая дверь.

По предварительным данным, пострадавших в аварии нет. На место прибыли две машины скорой помощи и сотрудники ДПС.

Точные обстоятельства аварии уточняются.

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