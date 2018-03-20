В Краснодаре во время движения перевернулась иномарка
Авария случилась 19 марта в районе улицы Российской.
Авария случилась 19 марта в районе улицы Российской.
Около 22:00 напротив дома № 79/1 здесь столкнулись два автомобиля, один из которых перевернулся на ходу. У второй машины — «десятки» — повреждена задняя левая дверь.
По предварительным данным, пострадавших в аварии нет. На место прибыли две машины скорой помощи и сотрудники ДПС.
Точные обстоятельства аварии уточняются.
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