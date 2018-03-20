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16:32 (мск), источник: Комсомольская правда

В Петербурге пациентов Покровской больницы кладут прямо на пол

Прокуратура уже организовала проверку.

Источник: РИА "Новости"

В неврологическом отделении Покровской больницы в Петербурге пациентов кладут прямо на пол. Отправить домой тех, кто нуждается в госпитализации, не могут. А в палатах больным просто-напросто не хватает места.

Как рассказывает в группе «ВКонтакте», посвященной Васильевскому острову, очевидец, сначала поступавших пациентов укладывали в коридоре на кровати. Но когда они закончились, а пациенты все поступали, пришлось раскладывать топчаны прямо на полу.

— К сожалению, это так. Недавно попал в больницу и двое суток лежал в коридоре, — рассказывает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» ВКонтакте Сергей Тершуков.

— Положили в Костюшко, планово. Мест нет — положили в коридор на шконку. Через два дня место в палате освободилось. Заглянул — нет уж, спасибо. Лучше я в коридоре. И воздуха больше, и чище, — рассказывает Александр Кузнецов.

— А ведь если мест действительно нет, а больные есть, то куда больных девать? Вторыми в кровать подкладывать? — задается вопросом Алекс Тер.

К слову, после того, как о лежащих на полу пациентах стало известно на весь Петербург, прокуратура Василеостровского района организовала проверку.

— Мы проверяем соблюдение федерального законодательства в сфере оказания медицинских услуг в медучреждении. По ее результатам будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, — говорят в прокуратуре.

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