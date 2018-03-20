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09:05 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске задержан интернет-мошенник

В Челябинске задержан мошенник, создавший Интернет-сайт, через который предлагал услуги по трудоустройству вахтовым методом в разных регионах России. Клиентам предприимчивый челябинец предлагал выбрать регион, потом заполнить анкеты и при личной встрече оплатить оказанные услуги.

После прибытия на место жертвы подозреваемого с огорчением узнавали: предприятий, куда они якобы трудоустроены, не существует.

В настоящее время установлена причастность мужчины молодого человека 1989-го года рождения к двум эпизодам мошенничества. Общая сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали сотрудники управления уголовного розыска регионального полицейского Главка в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Его фигурант заключен под стражу. Обманщику грозит до пяти лет лишения свободы.

Сотрудники полиции устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанного, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«В случае если вы пострадали от действий данного лица, необходимо сообщить об этом в региональное управление уголовного розыска по телефону: 8 (351) 267−74−16 или 02, либо обратиться в ближайший отдел полиции», — призывают правоохранительные органы.

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