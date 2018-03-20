В Челябинске задержан интернет-мошенник

После прибытия на место жертвы подозреваемого с огорчением узнавали: предприятий, куда они якобы трудоустроены, не существует.

В настоящее время установлена причастность мужчины молодого человека 1989-го года рождения к двум эпизодам мошенничества. Общая сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали сотрудники управления уголовного розыска регионального полицейского Главка в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Его фигурант заключен под стражу. Обманщику грозит до пяти лет лишения свободы.

Сотрудники полиции устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанного, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.