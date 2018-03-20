В Челябинске задержан интернет-мошенник
В Челябинске задержан мошенник, создавший
В Челябинске задержан мошенник, создавший
После прибытия на место жертвы подозреваемого с огорчением узнавали: предприятий, куда они якобы трудоустроены, не существует.
В настоящее время установлена причастность мужчины молодого человека 1989-го года рождения к двум эпизодам мошенничества. Общая сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей.
Подозреваемого задержали сотрудники управления уголовного розыска регионального полицейского Главка в ходе проведения
Сотрудники полиции устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанного, сообщает
«В случае если вы пострадали от действий данного лица, необходимо сообщить об этом в региональное управление уголовного розыска по телефону:
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