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09:05 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми в гаражных боксах хранилось более 9 тысяч бутылок поддельного алкоголя

Также полицейские изъяли более 17 тысяч пачек табачных изделий.

Более 9 тысяч бутылок фальсифицированной продукции должны были поступить в розничную продажу.

Поддельные бутылки вина, коньяка, текилы и водки хранились в гаражном боксе в краевой столице. На таре со спиртным наклеены федеральные специальные марки с признаками подделки. Вся продукция была предназначена для реализации в продуктовые магазины краевой столицы. При сбыте товара в торговую точку в Пермском районе задержали одного из злоумышленников.

В рамках проверки полицейские выяснили, что к незаконной реализации фальсификата причастны 28-летний и 29-летний жители краевой столицы, сообщили в краевой полиции.

Кроме алкоголя в гаражных боксах хранилось 17 тысяч пачек табачных изделий с признаками подделки.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет и штраф до миллиона рублей.

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