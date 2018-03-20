В Перми в гаражных боксах хранилось более 9 тысяч бутылок поддельного алкоголя

Более 9 тысяч бутылок фальсифицированной продукции должны были поступить в розничную продажу.

Поддельные бутылки вина, коньяка, текилы и водки хранились в гаражном боксе в краевой столице. На таре со спиртным наклеены федеральные специальные марки с признаками подделки. Вся продукция была предназначена для реализации в продуктовые магазины краевой столицы. При сбыте товара в торговую точку в Пермском районе задержали одного из злоумышленников.

В рамках проверки полицейские выяснили, что к незаконной реализации фальсификата причастны 28-летний и 29-летний жители краевой столицы, сообщили в краевой полиции.

Кроме алкоголя в гаражных боксах хранилось 17 тысяч пачек табачных изделий с признаками подделки.