В Перми в гаражных боксах хранилось более 9 тысяч бутылок поддельного алкоголя
Также полицейские изъяли более 17 тысяч пачек табачных изделий.
Также полицейские изъяли более 17 тысяч пачек табачных изделий.
Более 9 тысяч бутылок фальсифицированной продукции должны были поступить в розничную продажу.
Поддельные бутылки вина, коньяка, текилы и водки хранились в гаражном боксе в краевой столице. На таре со спиртным наклеены федеральные специальные марки с признаками подделки. Вся продукция была предназначена для реализации в продуктовые магазины краевой столицы. При сбыте товара в торговую точку в Пермском районе задержали одного из злоумышленников.
В рамках проверки полицейские выяснили, что к незаконной реализации фальсификата причастны 28-летний и 29-летний жители краевой столицы, сообщили в краевой полиции.
Кроме алкоголя в гаражных боксах хранилось 17 тысяч пачек табачных изделий с признаками подделки.
Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет и штраф до миллиона рублей.
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