В Татарстане столкнулись микроавтобус и автомобиль, два человека погибли
КАЗАНЬ, 20 мар — РИА Новости. Микроавтобус Ford и автомобиль «Газель» столкнулись в Елабужском районе Татарстана, в результате два человека погибли и пятеро пострадали, сообщили в ГУМЧС России по Татарстану.
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