В Татарстане столкнулись микроавтобус и автомобиль, два человека погибли

«В 5.36 мск 20 марта поступило сообщение о том, что на 1016-м километре автодороги М-7 “Москва-Уфа” на выезде с парковки кафе произошло столкновение двух автомобилей. В результате два человека погибли и пятеро пострадали», — сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, столкновение микроавтобуса Ford и автомобиля «Газель» произошло на выезде с парковки кафе «Тургай». Автобус, как установлено, вез пассажиров из Уфы в Казань.