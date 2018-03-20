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09:01 (мск), источник: Publika.md

Во Франции судят 15 граждан Молдовы за кражу велосипедов

15 граждан Молдовы судят во Франции за кражу 250 велосипедов. Ущерб оценивают в миллион евро.

Источник: Publika.md

Первые судебные слушания намечены на четверг.

По данным следствия, наши соотечественники обокрали 60 магазинов. Украденные велосипеды разбирали на части и переправляли в Молдову, а затем продавали в страны Восточной Европы.

Задержали преступников в 2016 году при поддержке Европола.

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