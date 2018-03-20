Подросток сломал позвоночник в батутном центре на Стачек
Юноша сломал позвоночник в батутном парке в Кировском районе Петербурга, неудачно приземлившись на пол.
Юноша сломал позвоночник в батутном парке в Кировском районе Петербурга, неудачно приземлившись на пол.
Как стало известно «Фонтанке», информация о происшествии в полицию поступила днем 19 марта, хотя случилось все сутками ранее. Из батутного центра на проспекте Стачек, 99, в больницу привезли юношу 17-ти лет. У пациента диагностировали закрытый перелом шейного отдела позвоночника, ушиб спинного мозга. Он находится в тяжелом состоянии. Увечья несовершеннолетний получил, упав с батута на пол. Правоохранительные органы склонны видеть в случившемся вину заведения, в связи с чем возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Судя по данным открытых источников, речь идет о батутном парке Razgon в ТРК «Континент» на Стачек.
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