В Сосновоборске задержали ограбившего пенсионерку вора

Как сообщили в пресс-службе МВД по краю, в полицию обратилась 71-летняя местная жительница. Она рассказала, что около торговых павильонов неизвестный мужчина выхватил у нее из рук пакеты, в котором находились банковская карта и денежная сумма в размере более 2 тысяч рублей. Описать полицейским приметы нападавшего пожилая женщина не смогла.