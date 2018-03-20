В Сосновоборске задержали ограбившего пенсионерку вора

Как сообщили в пресс-службе МВД по краю, в полицию обратилась 71-летняя местная жительница. Она рассказала, что около торговых павильонов неизвестный мужчина выхватил у нее из рук пакеты, в котором находились банковская карта и денежная сумма в размере более 2 тысяч рублей. Описать полицейским приметы нападавшего пожилая женщина не смогла.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался ранее неоднократно судимый 26-летний молодой человек. К моменту задержания он уже успел потратить украденные средства на собственные нужды. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит лишение свободы сроком до 7 лет.
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