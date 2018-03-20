Женщина пострадала в ДТП из-за гололеда в Новосибирске

Столкновение трех транспортных средств произошло на улице Кедровая в Новосибирске во вторник, 20 марта. В результате ДТП пассажирку автомобиля Nissan x-trail увезла в медучреждение бригада «скорой помощи».

— Nissan Primera, Nissan x-trail и ГАЗ двигались по улице Кедровая со стороны улицы Кубовой в сторону Мочищенского шоссе. Nissan Primera на перекрестке с улицей Перспективная остановился, пропуская встречные автомобили, чтобы повернуть налево. За ним остановился Nissan x-trail, а ГАЗ остановиться не смог из-за гололеда, — рассказывают сотрудники мобильного приложения «Автоспас».