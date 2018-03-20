Женщина пострадала в ДТП из-за гололеда в Новосибирске
ГАЗ не смог остановиться на перекрестке и стал причиной нескольких столкновений.
ГАЗ не смог остановиться на перекрестке и стал причиной нескольких столкновений.
Столкновение трех транспортных средств произошло на улице Кедровая в Новосибирске во вторник, 20 марта. В результате ДТП пассажирку автомобиля Nissan
— Nissan Primera, Nissan
В результате грузовик стал причиной цепи столкновений и последующего дорожного затора.
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