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10:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Женщина пострадала в ДТП из-за гололеда в Новосибирске

ГАЗ не смог остановиться на перекрестке и стал причиной нескольких столкновений.

Столкновение трех транспортных средств произошло на улице Кедровая в Новосибирске во вторник, 20 марта. В результате ДТП пассажирку автомобиля Nissan x-trail увезла в медучреждение бригада «скорой помощи».

— Nissan Primera, Nissan x-trail и ГАЗ двигались по улице Кедровая со стороны улицы Кубовой в сторону Мочищенского шоссе. Nissan Primera на перекрестке с улицей Перспективная остановился, пропуская встречные автомобили, чтобы повернуть налево. За ним остановился Nissan x-trail, а ГАЗ остановиться не смог из-за гололеда, — рассказывают сотрудники мобильного приложения «Автоспас».

В результате грузовик стал причиной цепи столкновений и последующего дорожного затора.

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