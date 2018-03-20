Задержан аферист, который устраивал челябинцев на несуществующие заводы
Полиция ищет жертв обвиняемого в мошенничестве.
Полиция ищет жертв обвиняемого в мошенничестве.
Жертвами предприимчивого челябинца стали вахтовики, которые искали работу на севере. По версии следствия, аферист создал сайт, через который предлагал помощь в трудоустройстве. Клиенты должны были сначала заполнить анкету на
На днях того самого «помощника» задержали.
— Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание — пять лет лишения свободы. Обвиняемый арестован на время следствия, — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Пока речь идет о двух эпизодах мошенничества. Общий ущерб — 20 тыс. руб. Но обманутых может быть больше. Поэтому полиция ищет жертв обвиняемого.
Если вы пострадали от действий этого человека, позвоните в уголовный розыск главка МВД по телефону (351) 267−74−16. Либо можно обратиться в ближайший отдел полиции.
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