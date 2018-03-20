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10Луминале-2018
10:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Задержан аферист, который устраивал челябинцев на несуществующие заводы

Полиция ищет жертв обвиняемого в мошенничестве.

Жертвами предприимчивого челябинца стали вахтовики, которые искали работу на севере. По версии следствия, аферист создал сайт, через который предлагал помощь в трудоустройстве. Клиенты должны были сначала заполнить анкету на интернет-ресурсе, а потом лично передать деньги за посредничество. И только по прибытию в северный город вахтовик узнавал, что завод, куда его успешно устроили, не существует.

На днях того самого «помощника» задержали.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание — пять лет лишения свободы. Обвиняемый арестован на время следствия, — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Пока речь идет о двух эпизодах мошенничества. Общий ущерб — 20 тыс. руб. Но обманутых может быть больше. Поэтому полиция ищет жертв обвиняемого.

Если вы пострадали от действий этого человека, позвоните в уголовный розыск главка МВД по телефону (351) 267−74−16. Либо можно обратиться в ближайший отдел полиции.

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