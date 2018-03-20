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10:10 (мск), источник: Интерфакс

Почувствовавшие себя плохо пассажиры рейса из Таиланда обратились к врачам в аэропорту Екатеринбурга

Екатеринбург. 20 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Врачи екатеринбургского аэропорта «Кольцово» оказали помощь нескольким пассажирам, прилетевшим в ночь на вторник из Утапао (Таиланд), сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе аэропорта.

«Несколько пассажиров рейса RL-8572 из Утапао по прилету в Екатеринбург обратились за помощью к медикам аэропорта с жалобами на недомогание. Им была оказана необходимая помощь», — сказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, санитарная служба и медики аэропорта провели комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области агентству подтвердили данный факт.

«Все мероприятия, которые необходимы в таких случаях, были проведены», — отметил собеседник агентства.

Он не уточнил число пассажиров, которые пожаловались на недомогание.

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