Почувствовавшие себя плохо пассажиры рейса из Таиланда обратились к врачам в аэропорту Екатеринбурга
Екатеринбург. 20 марта.
Екатеринбург. 20 марта.
«Несколько пассажиров рейса RL-8572 из Утапао по прилету в Екатеринбург обратились за помощью к медикам аэропорта с жалобами на недомогание. Им была оказана необходимая помощь», — сказали в
По словам собеседника агентства, санитарная служба и медики аэропорта провели комплекс
В
«Все мероприятия, которые необходимы в таких случаях, были проведены», — отметил собеседник агентства.
Он не уточнил число пассажиров, которые пожаловались на недомогание.
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