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10Луминале-2018
10:11 (мск), источник: Комсомольская правда

32-летняя пермячка обокрала двух мужчин

Приятели с трудом вспомнили, как выглядела воровка.

«Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек». Эту истину надолго запомнят двое жителей Перми, которые решили выпить с незнакомой девушкой.

Приятели, одному из которых было 32 года, а другому 49 лет, выпивали в компании женщины. После того, как дама покинула их общество, они обнаружили пропажу денег и мобильных телефонов. Друзья обратились в полицию. Стражам порядкам они с трудом смогли описать незнакомку, сообщили в краевой полиции.

Тем не менее, сотрудники полиции сумели установить личность девушки. Ей оказалась 32-летняя ранее судимая жительница краевой столицы. Женщина была задержана и доставлена в территориальный отдел внутренних дел. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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