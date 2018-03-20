32-летняя пермячка обокрала двух мужчин

«Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек». Эту истину надолго запомнят двое жителей Перми, которые решили выпить с незнакомой девушкой.

Приятели, одному из которых было 32 года, а другому 49 лет, выпивали в компании женщины. После того, как дама покинула их общество, они обнаружили пропажу денег и мобильных телефонов. Друзья обратились в полицию. Стражам порядкам они с трудом смогли описать незнакомку, сообщили в краевой полиции.