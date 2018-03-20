В Уфе ищут 19-летнего парня с психическим отклонением
В столице республике пропал Искандер Амиров.
В столице республике пропал Искандер Амиров.
19-летний Искандер Амиров пропал в Уфе днём 18 марта, сообщается в группе «Поиск детей — Уфа». «Парень вышел из дома по улице Зорге около 12:00 и пропал», — рассказал UFA.AIF.RU директор РОО по содействию в поиске пропавших детей «Поиск детей — Уфа» Павел Нестеров.
Рост пропавшего 180 см, стрижка «ежик» на русых волосах. У Искандера крепкое телосложение серые глаза и маленький шрам на носу. Он был одет в серую куртку, чёрную шапку и чёрные джинсы.
Последний раз похожего человека видели в районе Южного Автовокзала, вечером 18 марта.
«У парня имеется психическое отклонение. По развитию Искандер, как десятилетний ребенок. По виду это трудно определить, только при общении», — сообщили в группе поиска.
Все, кто обладает
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