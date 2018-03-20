В Ростове водитель микроавтобуса помог спасти пассажира

Водитель остановился на одной из остановок в микрорайоне Сельмаш, и выяснил, что людей с медицинским образованием в салоне и рядом нет. После этого он вместе с пассажирами он попытался привести в чувство молодого человека: убедившись, что проблемы не связаны с эпилепсией, лицо пострадавшего смочили водой и дали понюхать нашатырь из рядом расположенной аптеки.
В течение нескольких минут приехала «скорая помощь», женщина-фельдшер осмотрела пострадавшего, после чего при участии водителя общественного транспорта и пассажиров его погрузили на носилки. Водитель предложил остальным пассажирам пересесть в другие попутные автобусы, а сам пообещал, что «не бросит парня, пока скорая помощь еще не уехала».
На страницах ресурса выразили благодарность водителю, о котором известно только прозвище — Золотой. В сети предложили транспортной компании поощрить его поведение и участие.
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