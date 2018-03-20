В Ростове водитель микроавтобуса помог спасти пассажира

Водитель остановился на одной из остановок в микрорайоне Сельмаш, и выяснил, что людей с медицинским образованием в салоне и рядом нет. После этого он вместе с пассажирами он попытался привести в чувство молодого человека: убедившись, что проблемы не связаны с эпилепсией, лицо пострадавшего смочили водой и дали понюхать нашатырь из рядом расположенной аптеки.