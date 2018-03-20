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10Луминале-2018
10:10 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростове водитель микроавтобуса помог спасти пассажира

Накануне около 20 часов молодому парню, который ехал в микроавтобусе № 164 «СТЦ Мега — Зоопарк» стало плохо, он стал задыхаться и жаловаться на головокружение. Об этом сообщает ресурс «Ростовский Городской Транспорт».

Водитель остановился на одной из остановок в микрорайоне Сельмаш, и выяснил, что людей с медицинским образованием в салоне и рядом нет. После этого он вместе с пассажирами он попытался привести в чувство молодого человека: убедившись, что проблемы не связаны с эпилепсией, лицо пострадавшего смочили водой и дали понюхать нашатырь из рядом расположенной аптеки.

В течение нескольких минут приехала «скорая помощь», женщина-фельдшер осмотрела пострадавшего, после чего при участии водителя общественного транспорта и пассажиров его погрузили на носилки. Водитель предложил остальным пассажирам пересесть в другие попутные автобусы, а сам пообещал, что «не бросит парня, пока скорая помощь еще не уехала».

На страницах ресурса выразили благодарность водителю, о котором известно только прозвище — Золотой. В сети предложили транспортной компании поощрить его поведение и участие.

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