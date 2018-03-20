В Казани автоледи сбила насмерть на переходе пенсионерку

26-летняя девушка-водитель автомобиля «Фольксваген Поло» поворачивала налево, на улицу Беломорскую. Ей горел «зеленый», но по правилам, автоледи должна была пропустить пешеходов, которые переходили улицу на разрешающий сигнал светофора.

Но автоледи грубо нарушила эти правила — не стала притормаживать перед пешеходным переходом, в результате этого ее автомобиль сбил 72-летнюю пенсионерку.