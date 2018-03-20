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13:51 (мск), источник: Комсомольская правда

В Казани автоледи сбила насмерть на переходе пенсионерку

Трагедия произошла в понедельник, 19 марта, в 6.40 на перекрестке улиц Беломорская и Дениса Давыдова в столице Татарстана.

26-летняя девушка-водитель автомобиля «Фольксваген Поло» поворачивала налево, на улицу Беломорскую. Ей горел «зеленый», но по правилам, автоледи должна была пропустить пешеходов, которые переходили улицу на разрешающий сигнал светофора.

Но автоледи грубо нарушила эти правила — не стала притормаживать перед пешеходным переходом, в результате этого ее автомобиль сбил 72-летнюю пенсионерку.

— В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия, — сообщили в ГИБДД УМВД Казани.

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