В Казани автоледи сбила насмерть на переходе пенсионерку
Трагедия произошла в понедельник, 19 марта, в 6.40 на перекрестке улиц Беломорская и Дениса Давыдова в столице Татарстана.
Трагедия произошла в понедельник, 19 марта, в 6.40 на перекрестке улиц Беломорская и Дениса Давыдова в столице Татарстана.
26-летняя
Но автоледи грубо нарушила эти правила — не стала притормаживать перед пешеходным переходом, в результате этого ее автомобиль сбил 72-летнюю пенсионерку.
— В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия, — сообщили в ГИБДД УМВД Казани.
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