Иностранец в аэропорту Сочи попытался пересечь границу России без паспорта
28-летний уроженец одной из закавказских республик при прохождении пограничного контроля на заграничный рейс предъявил вместо паспорта удостоверение личности в виде пластиковой карточки.
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