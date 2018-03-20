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11:30 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Иностранец в аэропорту Сочи попытался пересечь границу России без паспорта

28-летний уроженец одной из закавказских республик при прохождении пограничного контроля на заграничный рейс предъявил вместо паспорта удостоверение личности в виде пластиковой карточки.

При пересечении государственной границы удостоверение личности является недействительным, молодого человека не пропустили. В отношении иностранца завели административное производство. По результатам рассмотрения дела Адлерский районный суд назначил иностранцу штраф и принял решение о его выдворении за пределы России, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Молодому человеку грозит ограничение въезда в Россию сроком до пяти лет.

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