Иностранец в аэропорту Сочи попытался пересечь границу России без паспорта

При пересечении государственной границы удостоверение личности является недействительным, молодого человека не пропустили. В отношении иностранца завели административное производство. По результатам рассмотрения дела Адлерский районный суд назначил иностранцу штраф и принял решение о его выдворении за пределы России, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.