В Воронежской области столкнулись автобус и грузовик, сообщил источник
Два человека погибли, еще восемь пострадали, по предварительным данным, при столкновении автобуса из Армении с грузовиком в Воронежской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.