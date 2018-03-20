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10Луминале-2018
10:38 (мск), источник: РИА Новости

В Воронежской области столкнулись автобус и грузовик, сообщил источник

Два человека погибли, еще восемь пострадали, по предварительным данным, при столкновении автобуса из Армении с грузовиком в Воронежской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Источник: AP 2018

«На 673-м километре федеральной автодороги М-4 “Дон” столкнулись автобус сообщением Ереван — Москва и грузовик. Предварительно, пострадали десять человек, двое из них погибли», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в рейсовом автобусе ехали 48 пассажиров и два водителя. Обстоятельства ДТП выясняются.

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