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17:47 (мск), источник: ТАСС

В Бирюлеве задержан пьяный мужчина, который рубил топором мебель в школе

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали агрессивного нетрезвого мужчину, угрожавшего сотрудникам школы в столичном районе Бирюлево Восточное и рубившего топором мебель учреждения. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, инцидент произошел вечером 19 марта.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали и доставили в территориальный отдел МВД мужчину с внешними признаками алкогольного опьянения, у которого был изъят топор.
Пресс-служба ГУ МВД

«В ходе разбирательства полицейские установили, что доставленный гражданин в помещении образовательного учреждения вел себя агрессивно, высказывал угрозы в адрес его сотрудников, топором повредил мебель», — сообщили в ГУ МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

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