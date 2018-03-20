В Бирюлеве задержан пьяный мужчина, который рубил топором мебель в школе
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали агрессивного нетрезвого мужчину, угрожавшего сотрудникам школы в столичном районе Бирюлево Восточное и рубившего топором мебель учреждения. Как сообщили ТАСС в
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