Ночью в Крыму «темный» мотороллер протаранил BMW
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости Крым. Ночью на трассе под Севастополем столкнулись мотороллер и легковой автомобиль BMW, сообщают в соцсетях очевидцы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости Крым. Ночью на трассе под Севастополем столкнулись мотороллер и легковой автомобиль BMW, сообщают в соцсетях очевидцы.
Авария произошла при выезде из села Тыловое в сторону села Орлиное. По информации свидетелей аварии, водитель двухколесного транспортного средства двигался по встречной полосе и с выключенной фарой.
«Мотороллер, двигаясь в темное время суток без включенной фары (!!!), совершил столкновение с легковым автомобилем BMW», — пишет один из автомобилистов.
По информации других очевидцев, водитель мото был пьян. «Пьян в хлам. Обгонял в закрытом повороте без света, выехал на встречную. На BMW не виновен, он ехал медленно», — пишут очевидцы.
«Человек в стельку пьяный, обгонял автобус. Я даже не понял, откуда от взялся», — отметил один из участников ДТП, водитель иномарки.
По информации свидетелей ДТП, в аварии пострадал водитель мотороллера. Предположительно, у него травма руки.
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