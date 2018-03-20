Ночью в Крыму «темный» мотороллер протаранил BMW

Авария произошла при выезде из села Тыловое в сторону села Орлиное. По информации свидетелей аварии, водитель двухколесного транспортного средства двигался по встречной полосе и с выключенной фарой.

«Мотороллер, двигаясь в темное время суток без включенной фары (!!!), совершил столкновение с легковым автомобилем BMW», — пишет один из автомобилистов.

По информации других очевидцев, водитель мото был пьян. «Пьян в хлам. Обгонял в закрытом повороте без света, выехал на встречную. На BMW не виновен, он ехал медленно», — пишут очевидцы.

«Человек в стельку пьяный, обгонял автобус. Я даже не понял, откуда от взялся», — отметил один из участников ДТП, водитель иномарки.