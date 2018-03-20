Снежная глыба свалилась на машину с крыши здания в Хабаровске
Владелец иномарки хочет добиться компенсации ущерба.
Владелец иномарки хочет добиться компенсации ущерба.
В Центральном районе Хабаровска, у детского парка имени Гайдара, на припаркованную машину упал кусок спрессованного снега. После удара на крыше и задней двери автомобиля остались заметные вмятины, сообщает портал «Губерния».
В воскресенье владелец «Сузуки Свифт», 28-летний хабаровчанин, привез родственников в детский развлекательный центр: семья праздновала день рождения племянника водителя. Мужчина оставил иномарку у двухэтажного здания на Льва Толстого. Повреждения автолюбитель обнаружил, когда вышел на улицу, собираясь прогреть двигатель.
Чтобы задокументировать ущерб, хозяин «Свифта» обратился к участковому. Машину хабаровчанин собирается чинить за счет собственника здания.
Этой весной с крыши двухэтажки на Льва Толстого уже сходили снежные лавины. Примерно неделю назад другой автомобиль, припаркованный во дворе здания, получил вмятины на крыше и капоте.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.