Снежная глыба свалилась на машину с крыши здания в Хабаровске

В Центральном районе Хабаровска, у детского парка имени Гайдара, на припаркованную машину упал кусок спрессованного снега. После удара на крыше и задней двери автомобиля остались заметные вмятины, сообщает портал «Губерния».

В воскресенье владелец «Сузуки Свифт», 28-летний хабаровчанин, привез родственников в детский развлекательный центр: семья праздновала день рождения племянника водителя. Мужчина оставил иномарку у двухэтажного здания на Льва Толстого. Повреждения автолюбитель обнаружил, когда вышел на улицу, собираясь прогреть двигатель.

Чтобы задокументировать ущерб, хозяин «Свифта» обратился к участковому. Машину хабаровчанин собирается чинить за счет собственника здания.