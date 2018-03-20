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10Луминале-2018
10:19 (мск), источник: Губерния онлайн

Снежная глыба свалилась на машину с крыши здания в Хабаровске

Владелец иномарки хочет добиться компенсации ущерба.

В Центральном районе Хабаровска, у детского парка имени Гайдара, на припаркованную машину упал кусок спрессованного снега. После удара на крыше и задней двери автомобиля остались заметные вмятины, сообщает портал «Губерния».

В воскресенье владелец «Сузуки Свифт», 28-летний хабаровчанин, привез родственников в детский развлекательный центр: семья праздновала день рождения племянника водителя. Мужчина оставил иномарку у двухэтажного здания на Льва Толстого. Повреждения автолюбитель обнаружил, когда вышел на улицу, собираясь прогреть двигатель.

Чтобы задокументировать ущерб, хозяин «Свифта» обратился к участковому. Машину хабаровчанин собирается чинить за счет собственника здания.

Этой весной с крыши двухэтажки на Льва Толстого уже сходили снежные лавины. Примерно неделю назад другой автомобиль, припаркованный во дворе здания, получил вмятины на крыше и капоте.

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