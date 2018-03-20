Автобус без водителя попал в тройное ДТП в Новосибирске
Троллейбус попытался объехать аварию, но зацепил автобус, рассказали очевидцы.
Троллейбус попытался объехать аварию, но зацепил автобус, рассказали очевидцы.
Автобус без водителя попал в тройное ДТП в Новосибирске, об этом сообщают очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».
Днем 20 марта Mazda3, автобус № 14 и троллейбус № 24 двигались по улице Дуси Ковальчук со стороны пл. Калинина в сторону Дачной.
«По словам водителя автобуса, он остановился и услышал скрежет. Видимо, девушка на Мазде не рассчитала боковой интервал и процарапала весь бок автомобиля», — рассказали очевидцы.
Троллейбус начал объезжать аварию по правой стороне и зацепил автобус.
«Водитель и кондуктор автобуса теперь не могут попасть в автобус, т.к. троллейбус застрял и перекрыл вход», — отметили очевидцы.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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