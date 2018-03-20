Автобус без водителя попал в тройное ДТП в Новосибирске, об этом сообщают очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

Днем 20 марта Mazda3, автобус № 14 и троллейбус № 24 двигались по улице Дуси Ковальчук со стороны пл. Калинина в сторону Дачной.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-114046843&id=456239607&hash=952cc95f5f330fa8&hd=1?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«По словам водителя автобуса, он остановился и услышал скрежет. Видимо, девушка на Мазде не рассчитала боковой интервал и процарапала весь бок автомобиля», — рассказали очевидцы.

Троллейбус начал объезжать аварию по правой стороне и зацепил автобус.

«Водитель и кондуктор автобуса теперь не могут попасть в автобус, т.к. троллейбус застрял и перекрыл вход», — отметили очевидцы.