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10:25 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Автобус без водителя попал в тройное ДТП в Новосибирске

Троллейбус попытался объехать аварию, но зацепил автобус, рассказали очевидцы.

Автобус без водителя попал в тройное ДТП в Новосибирске, об этом сообщают очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

Днем 20 марта Mazda3, автобус № 14 и троллейбус № 24 двигались по улице Дуси Ковальчук со стороны пл. Калинина в сторону Дачной.

Во время загрузки произошла ошибка.

«По словам водителя автобуса, он остановился и услышал скрежет. Видимо, девушка на Мазде не рассчитала боковой интервал и процарапала весь бок автомобиля», — рассказали очевидцы.

Троллейбус начал объезжать аварию по правой стороне и зацепил автобус.

«Водитель и кондуктор автобуса теперь не могут попасть в автобус, т.к. троллейбус застрял и перекрыл вход», — отметили очевидцы.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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