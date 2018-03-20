В центре Челябинска встали трамваи из-за разрушенного рельса

Рельс развалился на ул. Цвиллинга в районе перекрестка с ул. Евтеева. Из-за этого встали трамваи в сторону железнодорожного вокзала.

Движение вагонов остановилось примерно в 10:30. На место подоспели ремонтники и устранили аварию. В 11:25 трамваи снова пошли.

Это уже далеко не первая поломка рельсов в Челябинске в этом году. Пути сильно изношены по всему городу. Скорее всего, масштабная замена начнется этим летом.