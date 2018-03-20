В центре Челябинска встали трамваи из-за разрушенного рельса
Движение остановилось примерно на час.
Движение остановилось примерно на час.
Рельс развалился на ул. Цвиллинга в районе перекрестка с ул. Евтеева.
Движение вагонов остановилось примерно в 10:30. На место подоспели ремонтники и устранили аварию. В 11:25 трамваи снова пошли.
Это уже далеко не первая поломка рельсов в Челябинске в этом году. Пути сильно изношены по всему городу. Скорее всего, масштабная замена начнется этим летом.
— Где в следующий раз рельсы развалятся? Вчера на проспекте Победы заварили, а к вечеру опять на том же месте поломка. Сварка тут уже не поможет, надо менять как можно скорее! — обсуждают ситуацию горожане в группе «Подслушано Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».
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