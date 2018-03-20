Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дело Скрипаля: Мэй истерично ответила на послание Путина - СМИ
«Контрольный в голову»: Путин новой мерой проучил Киев - эксперт
Наталья Подольская отдала сына на акробатику
Раз в 18 лет: когда в Россию придет настоящая весна
Брижит Макрон вышла в свет в мини-платье с кожаным поясом
Путин высказался о деле Скрипаля В Великобритании было совершено покушение на экс-разведчика Серея Скрипаля и его дочь
Таких убытков не ждали: последствия в Латвии из-за разрыва с РФ
СМИ: Анджелина Джоли в четвертый раз выходит замуж
Финны обратились к РФ с ценным предложением по Крыму
Лондон сдает позиции: новый поворот дела Скрипаля
СМИ: Жириновский рассказал, что будет с Путиным после 2024 года
СМИ США о том, как укрепляется сила Путина
Елену Исинбаеву перепутали с Екатериной Варнавой
Леди в красном: Лариса Долина примерила блестящее платье
Молоко утконоса убивает супермикробы
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачем
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
8 способов декорировать стены в съемной квартире
Фоторепортажи
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
10Луминале-2018
10:29 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Челябинска встали трамваи из-за разрушенного рельса

Движение остановилось примерно на час.

Рельс развалился на ул. Цвиллинга в районе перекрестка с ул. Евтеева. Из-за этого встали трамваи в сторону железнодорожного вокзала.

Движение вагонов остановилось примерно в 10:30. На место подоспели ремонтники и устранили аварию. В 11:25 трамваи снова пошли.

Это уже далеко не первая поломка рельсов в Челябинске в этом году. Пути сильно изношены по всему городу. Скорее всего, масштабная замена начнется этим летом.

— Где в следующий раз рельсы развалятся? Вчера на проспекте Победы заварили, а к вечеру опять на том же месте поломка. Сварка тут уже не поможет, надо менять как можно скорее! — обсуждают ситуацию горожане в группе «Подслушано Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В квартире в центре Ульяновска обнаружены тела трех детей и их матери
Проезд грузовиков по Крымскому мосту откроют только в конце 2018 года
Во Франции взяли под стражу Николя Саркози
Макаревич заявил, что не называл россиян «злобными дебилами»
В Кении умер последний самец северного белого носорога
СМИ: «Газпром» заключит с Украиной новый транзитный контракт
Исландия может присоединиться к бойкоту ЧМ-2018 по футболу
Рубль вырос к доллару и евро благодаря ценам на нефть
Зачем принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман приехал в США
Спорт
СКА снова выиграет, «Салават» победит в Челябинске Представляем прогнозы на игровой день КХЛ
Авто
Немцы сделали очень быструю «Волгу» ГАЗ-21 (и теперь продают) Немецкая компания eTower GmbH, которая находится неподалёку от Ганновера, выставила на продажу необычную «Волгу»
Hi-Tech
Взрывной интернет: в России разработали новый материал для сверхскоростной передачи данных Карбид кремния поможет квантовым линиям связи.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Александр Ширвиндт рассказал подробности о состоянии артиста
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
Меган Маркл, Ольга Бузова: звезды, которым хакеры испортили жизнь Некоторые популярные личности на скандалах с похищением личной информации и фотографий сделали себе имя
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь