Гимнаст, сорвавшийся с высоты во время представления, пошел на поправку

24-летний гимнаст передвижного цирка «Шапито» Майкл Селидон, упавший с высоты 4 метра прямо во время исполнения сложнейшего трюка под куполом, пошел на поправку. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан», которому поведал о состоянии артиста администратор цирка.

Напомним, что 18 марта уроженец Чили Майкл Селидон, исполняя номер на воздушных полотнах, сорвался вниз и упал прямо на манеж. Момент падения попал на видео, снятое одним из зрителей.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ZFtuyJIofRs?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Парня тут же госпитализировали. Врачи опасались за здоровье молодого человека, ведь падение с такой высоты могло закончиться переломом шеи или позвоночника. Но к счастью, гимнаст отделался испугом и переломом стопы. Сейчас Майкла уже выписали из больницы: реабилитацию циркач будет проходить на дому.