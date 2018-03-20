Гимнаст, сорвавшийся с высоты во время представления, пошел на поправку
Парень отделался переломом стопы.
Парень отделался переломом стопы.
24-летний гимнаст передвижного цирка «Шапито» Майкл Селидон, упавший с высоты 4 метра прямо во время исполнения сложнейшего трюка под куполом, пошел на поправку. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан», которому поведал о состоянии артиста администратор цирка.
Напомним, что 18 марта уроженец Чили Майкл Селидон, исполняя номер на воздушных полотнах, сорвался вниз и упал прямо на манеж. Момент падения попал на видео, снятое одним из зрителей.
Парня тут же госпитализировали. Врачи опасались за здоровье молодого человека, ведь падение с такой высоты могло закончиться переломом шеи или позвоночника. Но к счастью, гимнаст отделался испугом и переломом стопы. Сейчас Майкла уже выписали из больницы: реабилитацию циркач будет проходить на дому.
Сообщается, что администрация цирка взяла на себя все расходы, связанные с лечением. А вот номер с воздушными полотнами пришлось заменить.
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