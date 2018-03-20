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10:46 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Мужчину будут судить в Краснодаре за вооруженное нападение на кафе

В ночь на 11 мая 2014 года группа людей, надев маски и вооружившись бейсбольными битами и резиновыми палками, ворвалась в кафе «Мастер пицца» по улице Алтайской в Краснодаре.

Мужчины стали избивать посетителей и персонал и разбили автомобиль владельца кафе. Одному из посетителей нанесли черепно-мозговую травму, в результате которой он скончался.

По данным следствия, согласно отведенной роли обвиняемый своим угрожающим видом и действиями оказывал на находившихся в кафе людей психологическое воздействие, создавая своим присутствием массовость, тем самым оказывая поддержку остальным лицам, совершающим совместно с ним хулиганство. Своими действиями он грубо нарушил общественный порядок, общепринятые нормы морали и правила поведения, продемонстрировал пренебрежительное отношение и явное неуважение к обществу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Расследование преступления, совершенного в 2014 году, завершено. Обвиняемым проходит 34-летний мужчина.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ — «Хулиганство, совершенное организованной группой» — с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время передадут в суд для рассмотрения.

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