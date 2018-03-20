Мужчину будут судить в Краснодаре за вооруженное нападение на кафе

Мужчины стали избивать посетителей и персонал и разбили автомобиль владельца кафе. Одному из посетителей нанесли черепно-мозговую травму, в результате которой он скончался.

По данным следствия, согласно отведенной роли обвиняемый своим угрожающим видом и действиями оказывал на находившихся в кафе людей психологическое воздействие, создавая своим присутствием массовость, тем самым оказывая поддержку остальным лицам, совершающим совместно с ним хулиганство. Своими действиями он грубо нарушил общественный порядок, общепринятые нормы морали и правила поведения, продемонстрировал пренебрежительное отношение и явное неуважение к обществу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Расследование преступления, совершенного в 2014 году, завершено. Обвиняемым проходит 34-летний мужчина.