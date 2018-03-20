Пассажиров новосибирского автобуса замуровало во время ДТП
Выходы заблокировал другой участник аварии — троллейбус.
Выходы заблокировал другой участник аварии — троллейбус.
Автомобиль, троллейбус и автобус стали участниками ДТП на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске во вторник, 20 марта.
Транспортные средства ехали со стороны площади Калинина в сторону улицы Дачной. Когда автобус маршрута № 14 остановился, его водитель услышал скрежет — девушка за рулем автомобиля Mazda не рассчитала боковой интервал и процарапала бок.
— Троллейбус маршрута № 24 начал объезжать эту аварию по правой стороне и зацепил автобус. Пассажиры не могут выйти из автобуса, так как троллейбус застрял и перекрыл выход, — рассказывают сотрудники мобильного приложения «Автоспас».
В результате участники ДТП перекрыли всю улицу в районе дома № 173 по улице Дуси Ковальчук, что привело к серьезному дорожному затору.
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