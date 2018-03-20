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10:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Пассажиров новосибирского автобуса замуровало во время ДТП

Выходы заблокировал другой участник аварии — троллейбус.

Автомобиль, троллейбус и автобус стали участниками ДТП на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске во вторник, 20 марта.

Транспортные средства ехали со стороны площади Калинина в сторону улицы Дачной. Когда автобус маршрута № 14 остановился, его водитель услышал скрежет — девушка за рулем автомобиля Mazda не рассчитала боковой интервал и процарапала бок.

— Троллейбус маршрута № 24 начал объезжать эту аварию по правой стороне и зацепил автобус. Пассажиры не могут выйти из автобуса, так как троллейбус застрял и перекрыл выход, — рассказывают сотрудники мобильного приложения «Автоспас».

В результате участники ДТП перекрыли всю улицу в районе дома № 173 по улице Дуси Ковальчук, что привело к серьезному дорожному затору.

Еще одна автоледи сегодня утром стала виновницей ДТП на трамвайных путях на улице Богдана Хмельницкого. Девушка за рулем Nissan не успела остановиться на светофоре из-за наледи.

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