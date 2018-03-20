Пассажирский автобус из Уфы попал в ДТП в Татарстане: есть погибшие
Еще шестерых госпитализировали в больницу.
Еще шестерых госпитализировали в больницу.
Сегодня утром, 20 марта, на трассе М7 Уфа — Москва в Елабужском районе Татарстана произошла смертельная авария.
Как сообщает «Татар-информ» со ссылкой на
По предварительным данным, на месте погибли два человека — водитель микроавтобуса и пассажир грузовика, который стоял рядом с грузовиком. Еще шесть человек госпитализировали в Елабужскую ЦРБ, двое из ни находятся в тяжелом состоянии.
На место происшествия выехала оперативная группа, а также пожарные и спасатели
Личности погибших и пострадавших устанавливаются.
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