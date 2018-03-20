Пассажирский автобус из Уфы попал в ДТП в Татарстане: есть погибшие

Сегодня утром, 20 марта, на трассе М7 Уфа — Москва в Елабужском районе Татарстана произошла смертельная авария.

Как сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Татарстану, пассажирский автобус, следовавший по маршруту Уфа — Казань, столкнулся с «Валдаем», припаркованным на обочине.

По предварительным данным, на месте погибли два человека — водитель микроавтобуса и пассажир грузовика, который стоял рядом с грузовиком. Еще шесть человек госпитализировали в Елабужскую ЦРБ, двое из ни находятся в тяжелом состоянии.

На место происшествия выехала оперативная группа, а также пожарные и спасатели пожарно-спасательного гарнизона из Елабуги. Сотрудники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента помогли пострадавшим выбраться из разбитых автомобилей и передали их медикам, а также извлекли тела погибших.