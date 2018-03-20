В Крыму ВАЗ с подростками улетел с дороги: четверо пострадавших
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости Крым. Четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девушка, пострадали в аварии с участием автомобиля ВАЗ 2104. Об этом РИА Новости Крым сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости Крым. Четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девушка, пострадали в аварии с участием автомобиля ВАЗ 2104. Об этом РИА Новости Крым сообщили в
Авария произошла накануне утром на автодороге Алушта — Судак в районе поворота на поселок Лесной. 20-летний водитель автомобиля ВАЗ 2104 не справился с управлением, в результате чего съехал с трассы и врезался в земляную насыпь.
В ДТП пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девушка. Водитель, а также 18-летний и 19-летний пассажиры авто от госпитализации отказались. А 17-летняя пассажирка с диагнозом «ушиб грудной клетки» госпитализирована в Алуштинскую горбольницу.
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