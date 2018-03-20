В Крыму ВАЗ с подростками улетел с дороги: четверо пострадавших

Авария произошла накануне утром на автодороге Алушта — Судак в районе поворота на поселок Лесной. 20-летний водитель автомобиля ВАЗ 2104 не справился с управлением, в результате чего съехал с трассы и врезался в земляную насыпь.

В ДТП пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девушка. Водитель, а также 18-летний и 19-летний пассажиры авто от госпитализации отказались. А 17-летняя пассажирка с диагнозом «ушиб грудной клетки» госпитализирована в Алуштинскую горбольницу.