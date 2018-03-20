Под Воронежем главу райцентра и его зама поймали на коррупции
Внимание силовиков снова привлёк Хохольский район.
Внимание силовиков снова привлёк Хохольский район.
Главу администрации посёлка Хохольский Виктора Тройнина и его заместителя Вадима Боева сотрудники ФСБ поймали на получении денег от строительной компании. По сведениям «Вести-Воронеж», чиновников заподозрили в мошенничестве с использованием служебного положения. Речь идёт о 900 тыс. рублей — деньги, за которые Тройнин и Боев обещали не мешать бизнесменам получить деньги по контракту за ремонт дорог. При этом свои обязательства строители выполнили, но не могли добиться оплаты от чиновников.
По данным «Вести-Воронеж», коррупционное дело стало итогом конфликта Тройнина и Боева со компанией, которая ремонтировала дороги в посёлке городского типа. Оба чиновника сейчас находятся под подпиской о невыезде.
До должности заместителя главы администрации райцентра Вадим Боев был заместителем у Павла Пономарёва, главы администрации Хохольского района. Вскоре после того, как Павел Пономарёв в мае 2017 года стал обвиняемым по делу о превышении должностных полномочий Вадим Боев перебрался в администрацию села. Однако и тут разыгралась история с уголовным делом. Правда, Боев оказался в ней уже в качестве подозреваемого.
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