Под Воронежем главу райцентра и его зама поймали на коррупции

Источник: Вести - Воронеж

Главу администрации посёлка Хохольский Виктора Тройнина и его заместителя Вадима Боева сотрудники ФСБ поймали на получении денег от строительной компании. По сведениям «Вести-Воронеж», чиновников заподозрили в мошенничестве с использованием служебного положения. Речь идёт о 900 тыс. рублей — деньги, за которые Тройнин и Боев обещали не мешать бизнесменам получить деньги по контракту за ремонт дорог. При этом свои обязательства строители выполнили, но не могли добиться оплаты от чиновников.

По данным «Вести-Воронеж», коррупционное дело стало итогом конфликта Тройнина и Боева со компанией, которая ремонтировала дороги в посёлке городского типа. Оба чиновника сейчас находятся под подпиской о невыезде.