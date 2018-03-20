В Крыму в горах обнаружили схрон оружия

Источник: РИА "Новости"

«В ходе осмотра места происшествия изъято: карабин с оптической установкой и прибором бесшумной стрельбы, винтовка “ТОЗ-8”, охотничье ружье 16 калибра, обрез охотничьего оружия 16 калибра, 448 патронов разного калибра, а также составные части к оружию», — говорится в сообщении.

Кроме того, в отдельной металлической емкости оперативники обнаружили охотничий порох и учебно-тренировочную гранату Ф-1.

«Все оружие и боеприпасы направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД по республике Крым», — отметили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.