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10:55 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму в горах обнаружили схрон оружия

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости. В крымском ущелье горы Ай-Петри вблизи села Соколиное Бахчисарайского района обнаружен схрон с оружием и боеприпасами, сообщает пресс-служба МВД по республики Крым.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе осмотра места происшествия изъято: карабин с оптической установкой и прибором бесшумной стрельбы, винтовка “ТОЗ-8”, охотничье ружье 16 калибра, обрез охотничьего оружия 16 калибра, 448 патронов разного калибра, а также составные части к оружию», — говорится в сообщении.

Кроме того, в отдельной металлической емкости оперативники обнаружили охотничий порох и учебно-тренировочную гранату Ф-1.

«Все оружие и боеприпасы направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД по республике Крым», — отметили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению происхождения схрона и причастности оружия к ранее совершенным преступлениям.

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