В Крыму в горах обнаружили схрон оружия
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости. В крымском ущелье горы
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости. В крымском ущелье горы
«В ходе осмотра места происшествия изъято: карабин с оптической установкой и прибором бесшумной стрельбы, винтовка “ТОЗ-8”, охотничье ружье 16 калибра, обрез охотничьего оружия 16 калибра, 448 патронов разного калибра, а также составные части к оружию», — говорится в сообщении.
Кроме того, в отдельной металлической емкости оперативники обнаружили охотничий порох и
«Все оружие и боеприпасы направлены на исследование в
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Правоохранители проводят
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