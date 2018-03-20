Супружеская пара найдена мертвой на своей даче в Павлодаре

АСТАНА, 20 мар — Sputnik. Тела мужа и жены с признаками насильственной смерти найдены на территории дачного массива в Павлодаре.

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О страшной находке сообщил один из пользователей сообщества @vpavlodare.kz в Instagram.

На официальный запрос корреспондента Sputnik Казахстан пресс-служба департамента внутренних дел Павлодарской области подтвердила факт двойного убийства.

«16 марта текущего года во дворе дачного дома садоводства “Весна” города Павлодара были обнаружены тела 28-летнего мужчины и 37-летней женщины с признаками насильственной смерти. При проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции установлен и задержан 17-летний подозреваемый в совершении тяжкого преступления», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится расследование по статье 99 части 2 пункту 1 УК РК (Убийство двух или более лиц). Назначены экспертизы. С санкции суда подозреваемый арестован.