Супружеская пара найдена мертвой на своей даче в Павлодаре
По подозрению в убийстве супругов задержан 17-летний горожанин.
По подозрению в убийстве супругов задержан 17-летний горожанин.
АСТАНА, 20 мар — Sputnik. Тела мужа и жены с признаками насильственной смерти найдены на территории дачного массива в Павлодаре.
О страшной находке сообщил один из пользователей сообщества @vpavlodare.kz в Instagram.
На официальный запрос корреспондента Sputnik Казахстан
«16 марта текущего года во дворе дачного дома садоводства “Весна” города Павлодара были обнаружены тела 28-летнего мужчины и 37-летней женщины с признаками насильственной смерти. При проведении следственных и
По данному факту проводится расследование по статье 99 части 2 пункту 1 УК РК (Убийство двух или более лиц). Назначены экспертизы. С санкции суда подозреваемый арестован.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.
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