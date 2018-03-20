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11:19 (мск), источник: УралПолит.ру

Снегоочиститель врезался в два КамАЗа на Пермском тракте

НИЖНИЕ СЕРГИ, 20 марта, ИА УралПолит.Ru. Три грузовика марки КамАЗ столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург. Не обошлось без пострадавших.

ДТП случилось в 6.20 на 6-м километре автодороги, идущей в обход города Нижние Серги.

Водитель грузовика КамАЗ-65115 1984 года рождения, двигаясь по автодороге в сторону города Михайловск, при расчистке дороги от снега неверно выбрал скорость, потерял контроль за движением и врезался в стоящий на правой стороне другой КамАЗ-55111−15, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

От толчка второй КамАЗ проехал вперед и врезался в третий грузовик той же марки.

В результате ДТП водитель одного из грузовиков получил перелом костей таза, был госпитализирован в центральную районную больницу города Нижние Серги.

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