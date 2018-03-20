Крупный пожар произошел в одной из многоэтажек Калининского района Новосибирска

Алексей Коптяков, сосед погорельца: «Звенит будильник — ну всё, на работу вставать, мне на сутки. Что-то пахнет гарью. Пошёл посмотреть — в гаражах, может, проволоку паяют или что… На кухне, смотрю, дым откуда-то. Балкон открываю — а там пламя уже, всё».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/nLms_Wat05Q?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Пожарные прибыли на место в половине третьего ночи. Эпицентр возгорания — на балконе, позже огонь перекинулся в комнаты. Открытое пламя удалось сбить быстро. Пострадала женщина — её в нетрезвом состоянии, с отравлением продуктами горения, госпитализировали.