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11:25 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Крупный пожар произошел в одной из многоэтажек Калининского района Новосибирска

Крупный пожар этой ночью произошёл в Калининском районе Новосибирска. Огонь вспыхнул в квартире многоэтажки.

Алексей Коптяков, сосед погорельца: «Звенит будильник — ну всё, на работу вставать, мне на сутки. Что-то пахнет гарью. Пошёл посмотреть — в гаражах, может, проволоку паяют или что… На кухне, смотрю, дым откуда-то. Балкон открываю — а там пламя уже, всё».

Во время загрузки произошла ошибка.

Пожарные прибыли на место в половине третьего ночи. Эпицентр возгорания — на балконе, позже огонь перекинулся в комнаты. Открытое пламя удалось сбить быстро. Пострадала женщина — её в нетрезвом состоянии, с отравлением продуктами горения, госпитализировали.

По предварительной версии, пожар случился из-за неосторожного курения — это очередной случай халатности. Пожарные с начала года работают в режиме повышенной готовности.

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