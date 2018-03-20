Крупный пожар произошел в одной из многоэтажек Калининского района Новосибирска
Крупный пожар этой ночью произошёл в Калининском районе Новосибирска. Огонь вспыхнул в квартире многоэтажки.
Крупный пожар этой ночью произошёл в Калининском районе Новосибирска. Огонь вспыхнул в квартире многоэтажки.
Алексей Коптяков, сосед погорельца: «Звенит будильник — ну всё, на работу вставать, мне на сутки.
Пожарные прибыли на место в половине третьего ночи. Эпицентр возгорания — на балконе, позже огонь перекинулся в комнаты. Открытое пламя удалось сбить быстро. Пострадала женщина — её в нетрезвом состоянии, с отравлением продуктами горения, госпитализировали.
По предварительной версии, пожар случился
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