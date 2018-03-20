В Омске за раскладкой наркотиков задержали двух 17-летних девушек

В полиции пояснили, что экипаж патрульно-постовой службы полиции получил от неравнодушных местных жителей информацию, что на улице Инженерной производятся закладки наркотиков.

«Оперативно прибыв на место, полицейские заметили двух девушек, которые при виде служебного автомобиля выбросили в снег несколько полимерных пакетиков. Девушки были задержаны, ими оказались две 17-летние жительницы Омского района», — говорится в сообщении.

В УМВД сообщили, что в ходе осмотра места происшествия обнаружено в общей сложности 18 свертков с синтетическим наркотиком, массой более 18 граммов. Оперативники выяснили, что девушки непродолжительное время работали курьерами-закладчиками в интернет-магазине по реализации наркотиков.

В разговоре с сотрудниками полиции девушки признались, что занимались раскладкой наркотиков. Заказчиков своей «работы» они не знали, при этом деньги за нее им перечислялись два раза в неделю.