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11:54 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На заводе металлоконструкций на Кубани произошел пожар

В кубанском селе Успенском в частном цеху по производству металлоконструкций загорелось электрооборудование.

Заявка о пожаре поступила на пульт дежурного в 10:22, через четыре минуты на место прибыли пожарные расчеты.

Полностью потушить огонь удалось в 10:34. На месте работали 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет.

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