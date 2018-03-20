На заводе металлоконструкций на Кубани произошел пожар
В кубанском селе Успенском в частном цеху по производству металлоконструкций загорелось электрооборудование.
В кубанском селе Успенском в частном цеху по производству металлоконструкций загорелось электрооборудование.
Заявка о пожаре поступила на пульт дежурного в 10:22, через четыре минуты на место прибыли пожарные расчеты.
Полностью потушить огонь удалось в 10:34. На месте работали 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в
Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет.
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