В Чертково экс-директор детского сада осуждена за мошенничество

По данным ведомства, в марте 2016 года злоумышленница фиктивно трудоустроила своего супруга в детский сад на должность оператора газовой котельной. Его зарплату она переводила на банковскую карту. Кроме того, в ноябре того же года она снова «трудоустроила» супруга, но уже на должность помощника воспитателя. Подсудимая вину частично признала, пояснив, что все похищенные средства — свыше 25 тысяч рублей — направила на нужды дошкольного учреждения.