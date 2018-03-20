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11:56 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Чертково экс-директор детского сада осуждена за мошенничество

В Чертково экс-директор детского сада получила за мошенничество два года условно с испытательным сроком. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, в марте 2016 года злоумышленница фиктивно трудоустроила своего супруга в детский сад на должность оператора газовой котельной. Его зарплату она переводила на банковскую карту. Кроме того, в ноябре того же года она снова «трудоустроила» супруга, но уже на должность помощника воспитателя. Подсудимая вину частично признала, пояснив, что все похищенные средства — свыше 25 тысяч рублей — направила на нужды дошкольного учреждения.

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