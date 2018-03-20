В Чертково экс-директор детского сада осуждена за мошенничество
В Чертково
В Чертково
По данным ведомства, в марте 2016 года злоумышленница фиктивно трудоустроила своего супруга в детский сад на должность оператора газовой котельной. Его зарплату она переводила на банковскую карту. Кроме того, в ноябре того же года она снова «трудоустроила» супруга, но уже на должность помощника воспитателя. Подсудимая вину частично признала, пояснив, что все похищенные средства — свыше 25 тысяч рублей — направила на нужды дошкольного учреждения.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.