В Верхнехавском районе Hyundai Solaris столкнулся с локомотивом
Водитель слушал громкую музыку и не заметил поезд.
Водитель слушал громкую музыку и не заметил поезд.
Автомобиль Hyundai Solaris под управлением 28-летнего водителя столкнулся с локомотивом на железнодорожном переезде в селе Верхняя Хава в 10:30 понедельника, 19 марта. Водитель не пострадал. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил дорожный мастер Воронежской дистанции пути ЮВЖД во вторник, 20 марта.
Локомотив следовал со станции Графская в Хаву. Водитель не заметил, что работает автоматическая переездная сигнализация. Мужчина переключал магнитолу в машине и
От удара иномарку отбросило в сторону. Передняя часть машины получила сильные механические повреждения. Автомобиль убрали с рельсов с помощью железнодорожников. Затем вызвали эвакуатор.
Водитель признал свою вину в ДТП. Полицейские выясняют обстоятельства ЧП.
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