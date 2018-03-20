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12:02 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Верхнехавском районе Hyundai Solaris столкнулся с локомотивом

Водитель слушал громкую музыку и не заметил поезд.

Автомобиль Hyundai Solaris под управлением 28-летнего водителя столкнулся с локомотивом на железнодорожном переезде в селе Верхняя Хава в 10:30 понедельника, 19 марта. Водитель не пострадал. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил дорожный мастер Воронежской дистанции пути ЮВЖД во вторник, 20 марта.

Локомотив следовал со станции Графская в Хаву. Водитель не заметил, что работает автоматическая переездная сигнализация. Мужчина переключал магнитолу в машине и из-за громкой музыки не услышал звуковую сигнализацию, предупреждающую о приближении поезда.

От удара иномарку отбросило в сторону. Передняя часть машины получила сильные механические повреждения. Автомобиль убрали с рельсов с помощью железнодорожников. Затем вызвали эвакуатор.

Водитель признал свою вину в ДТП. Полицейские выясняют обстоятельства ЧП.

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