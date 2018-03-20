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11:53 (мск), источник: Интерфакс

Три пассажира рейса из Таиланда госпитализированы с острой кишечной инфекцией в Екатеринбурге

Екатеринбург. 20 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Пять человек с признаками инфекционного заболевания выявлены специалистами среди пассажиров самолета, прилетевшего в ночь на вторник из Таиланда в Екатеринбург, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

По данным ведомства, во время полета на борту самолета с жалобами на недомогание к бортпроводникам обратились десять пассажиров. После приземления пассажиров осмотрели, специалисты Роспотребнадзора провели анкетирование и тепловизионный контроль.

«Выявлены пять пассажиров с признаками инфекционного заболевания и направлены на госпитализацию. Госпитализированы трое человек, двое от госпитализации отказались. Поставлен предварительный диагноз «острая кишечная инфекция», — говорится в сообщении.

Специалисты проведут лабораторные исследования, чтобы установить возбудитель заболевания, у заболевших взяты анализы. Все остальные пассажиры отпущены под меднаблюдение по месту пребывания.

Проведена дезинфекция самолета, для проведения лабораторного исследования отобраны также пробы бортового питания, изготовленного в Таиланде.

Как сообщалось, в ночь на вторник несколько пассажиров рейса RL-8572 из Утапао (Таиланд) по прилету в Екатеринбург обратились за помощью к медикам аэропорта с жалобами на недомогание. Им была оказана необходимая помощь.

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