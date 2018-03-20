Три пассажира рейса из Таиланда госпитализированы с острой кишечной инфекцией в Екатеринбурге
Екатеринбург. 20 марта.
Екатеринбург. 20 марта.
По данным ведомства, во время полета на борту самолета с жалобами на недомогание к бортпроводникам обратились десять пассажиров. После приземления пассажиров осмотрели, специалисты Роспотребнадзора провели анкетирование и тепловизионный контроль.
«Выявлены пять пассажиров с признаками инфекционного заболевания и направлены на госпитализацию. Госпитализированы трое человек, двое от госпитализации отказались. Поставлен предварительный диагноз «острая кишечная инфекция», — говорится в сообщении.
Специалисты проведут лабораторные исследования, чтобы установить возбудитель заболевания, у заболевших взяты анализы. Все остальные пассажиры отпущены под меднаблюдение по месту пребывания.
Проведена дезинфекция самолета, для проведения лабораторного исследования отобраны также пробы бортового питания, изготовленного в Таиланде.
Как сообщалось, в ночь на вторник несколько пассажиров рейса RL-8572 из Утапао (Таиланд) по прилету в Екатеринбург обратились за помощью к медикам аэропорта с жалобами на недомогание. Им была оказана необходимая помощь.
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