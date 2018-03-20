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12:19 (мск), источник: Prokazan.ru

В Челнах врач скончался на глазах у пациенток

В Набережных Челнах накануне в рентген-кабинете городской поликлинике № 5 скончался 64-летний врач-рентгенолог Радик Идрисов, трагический инцидент случился на глазах пациенток. Об этом сообщают «Челнинские известия».

По словам пациентки, в кабинет вошел врач с документами, практически сразу он упал. Прибежавшие врачи помочь ему не смогли, он скончался.

 — У него диагностирована закупорка артерии оторвавшимся тромбом, в результате произошла мгновенная остановка сердца. В таких случаях человеку ничем нельзя помочь, — рассказал главный врач горбольницы № 5 Зуфер Насртдинов.

Похоронят врача на его родине — в Удмуртии.

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