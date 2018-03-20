В Челнах врач скончался на глазах у пациенток
В Набережных Челнах накануне в
В Набережных Челнах накануне в
По словам пациентки, в кабинет вошел врач с документами, практически сразу он упал. Прибежавшие врачи помочь ему не смогли, он скончался.
— У него диагностирована закупорка артерии оторвавшимся тромбом, в результате произошла мгновенная остановка сердца. В таких случаях человеку ничем нельзя помочь, — рассказал главный врач горбольницы № 5 Зуфер Насртдинов.
Похоронят врача на его родине — в Удмуртии.
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