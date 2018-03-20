Под Казанью сотрудники ГИБДД нашли в Infiniti килограммы наркотиков на миллионы рублей
В Верхнеуслонском районе Татарстана сотрудники ГИБДД остановили 42-летнего водителя Infiniti из Ярославской области, у которого были найдены килограммы наркотиков стоимостью в несколько миллионов рублей. Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.
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