Под Казанью сотрудники ГИБДД нашли в Infiniti килограммы наркотиков на миллионы рублей

Под Казанью сотрудники ГИБДД нашли в Infiniti килограммы наркотиков на миллионы рублей

В Верхнеуслонском районе Татарстана сотрудники ГИБДД остановили 42-летнего водителя Infiniti из Ярославской области, у которого были найдены килограммы наркотиков стоимостью в несколько миллионов рублей. Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.