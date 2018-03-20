Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Олеся Судзиловская берет уроки английского у старшего сына
Глава Польши решил не поздравлять Путина и не ездить на ЧМ-2018
«Сама весна»: Наталья Водянова примерила солнечный образ
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Таких убытков не ждали: последствия в Латвии из-за разрыва с РФ
СМИ: Анджелина Джоли в четвертый раз выходит замуж
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
В Сети появились кадры уничтожения позиций боевиков «Метеоритом»
Жириновский о президенте в РФ: выборов не будет
«Сама весна»: Наталья Водянова примерила солнечный образ
Брижит Макрон вышла в свет в мини-платье с кожаным поясом
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Макрон и Меркель отвернулись от «отравленной РФ» Британии - СМИ
Украинцев вынудят хранить дома трупы - СМИ
Фоторепортажи
10Сакура в цвету
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
12:27 (мск), источник: Prokazan.ru

Под Казанью сотрудники ГИБДД нашли в Infiniti килограммы наркотиков на миллионы рублей

В Верхнеуслонском районе Татарстана сотрудники ГИБДД остановили 42-летнего водителя Infiniti из Ярославской области, у которого были найдены килограммы наркотиков стоимостью в несколько миллионов рублей. Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Источник: Prokazan.ru

— Утром 17 марта у поста КПП «Малиновка» у неработающего жителя Ярославля было обнаружено большое количество наркотиков — 100 граммов кокаина, почти 7 кг гашиша и более 9 кг других синтетических наркотиков, — сообщили ProKazan.ru.

Было возбуждено дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере».

Ведется следствие.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В СИЗО покончил с собой подозреваемый в убийстве нижнекамской лыжницы
Во Франции взяли под стражу Николя Саркози
В Кении умер последний самец северного белого носорога
СМИ: «Газпром» заключит с Украиной новый транзитный контракт
Макаревич заявил, что не называл россиян «злобными дебилами»
Почему учителя против изменения образовательных стандартов
Зачем принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман приехал в США
В Госдуму внесен законопроект об использовании криптовалюты
Спорт
СКА снова выиграет, «Салават» победит в Челябинске Представляем прогнозы на игровой день КХЛ
Авто
Немцы сделали очень быструю «Волгу» ГАЗ-21 (и теперь продают) Немецкая компания eTower GmbH, которая находится неподалёку от Ганновера, выставила на продажу необычную «Волгу»
Hi-Tech
Взрывной интернет: в России разработали новый материал для сверхскоростной передачи данных Карбид кремния поможет квантовым линиям связи.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Александр Ширвиндт рассказал подробности о состоянии артиста
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
Меган Маркл, Ольга Бузова: звезды, которым хакеры испортили жизнь Некоторые популярные личности на скандалах с похищением личной информации и фотографий сделали себе имя
Дети
Андрей Малахов подтвердил вторую беременность Ксении Собчак 36-летняя Ксения дала волю эмоциям во время недавнего телеэфира.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь