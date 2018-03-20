Молодой сочинец угнал мопед, чтобы устроиться на работу

Краснодар. 20 марта — Новая Кубань. Инцидент произошел в Лазаревском районе г. Сочи.

В полицию обратился хозяин мопеда. Он сообщил, что вечером оставил свое транспортное средство во дворе дома, а ночью его угнали.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что угнать мопед было не так уж и сложно, потому что ворота оказались не заперты. Со слов потерпевшего составили ориентировку на розыск.

Похожий по приметам гражданин был задержан на стационарном посту ДПС. 18-летний местный житель пояснил, что мопед ему понадобился для того, чтобы устроиться на работу курьером.