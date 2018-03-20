Молодой сочинец угнал мопед, чтобы устроиться на работу
18-летнего юношу задержали на стационарном посту ДПС.
18-летнего юношу задержали на стационарном посту ДПС.
Краснодар. 20 марта — Новая Кубань. Инцидент произошел в Лазаревском районе г. Сочи.
В полицию обратился хозяин мопеда. Он сообщил, что вечером оставил свое транспортное средство во дворе дома, а ночью его угнали.
На место происшествия была направлена
Похожий по приметам гражданин был задержан на стационарном посту ДПС. 18-летний местный житель пояснил, что мопед ему понадобился для того, чтобы устроиться на работу курьером.
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