В Петербурге задержали мошенников из вымышленных автосалонов

Источник: РИА Новости

«Сотрудниками ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области установлено, что злоумышленники создали организованную группу с целью хищения денежных средств потенциальных покупателей автомобилей путем совершения мошенничества», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники выдавали себя за представителей вымышленных автосалонов и общались с клиентами в нескольких «офисах», а также подписывали якобы договоры купли-продажи и создавали видимость оформления кредитных договоров, сообщает МВД.

«Предварительный ущерб, причиненный гражданам, оценивается не менее чем в 2,5 миллиона рублей», — сообщила Волк.