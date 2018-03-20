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13:25 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге задержали мошенников из вымышленных автосалонов

Сотрудники МВД России пресекли преступную деятельность подозреваемых в серии мошенничеств при продаже автомобилей в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА Новости

«Сотрудниками ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области установлено, что злоумышленники создали организованную группу с целью хищения денежных средств потенциальных покупателей автомобилей путем совершения мошенничества», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники выдавали себя за представителей вымышленных автосалонов и общались с клиентами в нескольких «офисах», а также подписывали якобы договоры купли-продажи и создавали видимость оформления кредитных договоров, сообщает МВД.

«Предварительный ущерб, причиненный гражданам, оценивается не менее чем в 2,5 миллиона рублей», — сообщила Волк.

Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 и статье 210 УК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

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