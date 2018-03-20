В Петербурге задержали мошенников из вымышленных автосалонов
Сотрудники МВД России пресекли преступную деятельность подозреваемых в серии мошенничеств при продаже автомобилей в
Сотрудники МВД России пресекли преступную деятельность подозреваемых в серии мошенничеств при продаже автомобилей в
«Сотрудниками ГУ МВД России по городу
Злоумышленники выдавали себя за представителей вымышленных автосалонов и общались с клиентами в нескольких «офисах», а также подписывали якобы договоры
«Предварительный ущерб, причиненный гражданам, оценивается не менее чем в 2,5 миллиона рублей», — сообщила Волк.
Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 и статье 210 УК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.
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